Tiêu diệt quái vật để trốn thoát khỏi Temple of Boom! Trò chơi nền tảng bùng nổ này thách thức bạn sống sót sau những đợt tấn công chết người. Trong chế độ Chiến dịch, bạn sẽ phải đối mặt với những sinh vật vô duyên trong ba ngôi đền. Trong chế độ Vô tận, nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt mọi thứ và sống sót! Nhảy hoặc Nhảy đôi - mũi tên lên Di chuyển sang một bên - mũi tên trái/phải Nhặt vũ khí - mũi tên xuống Bắn - z Đổi vũ khí - x Nhảy hoặc Nhảy đôi - w Di chuyển sang một bên - a/s Nhặt vũ khí - s Bắn - c Chuyển đổi vũ khí - v Nhảy hoặc nhảy đôi - mũi tên lên Di chuyển sang một bên - mũi tên trái/phải Nhặt vũ khí - mũi tên xuống Bắn - k Đổi vũ khí - lGiới thiệu về người sáng tạo: Temple of Boom được tạo bởi Colin Lane Games, một studio một người có trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển. Các trò chơi khác của Colin Lane bao gồm trò chơi b-ball Dunkers và dunkers-2, trò chơi đô vật arcade Wrassling và Rowdy Wrestling, trò chơi phòng thủ tháp nhiều người chơi Fortz, trò chơi thể thao Golf Zero và trò chơi Big Shot Boxing mới nhất của anh ấy.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Temple of Boom theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.