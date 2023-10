Wolfgang's Music

Ứng dụng Âm nhạc của Wolfgang là cách mới nhất và tốt nhất để truy cập bộ sưu tập bản ghi âm trực tiếp lớn nhất thế giới trên thiết bị di động của bạn. Khám phá các buổi hòa nhạc và danh sách phát được tuyển chọn chuyên nghiệp của chúng tôi với sự góp mặt của những nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc nhất trong các thể loại Rock, Jazz, Country, Blues, Folk, Pop, Hard Rock, Alternative, Hip Hop, Metal, Indie và hơn thế nữa trong 65 năm qua. Chỉ một phần danh sách các nghệ sĩ biểu diễn bao gồm AC/DC, Allman Brothers Band, Aretha Franklin, Alabama Shakes, B.B. King, The Band, The Beach Boys, Bill Evans, Billy Joel, Bob Dylan, Bob Marley, Carly Simon, Charles Mingus, Chicago , Chuck Berry, The Civil Wars, The Clash, The Cure, Cream, Dave Brubeck, David Bowie, Dawes, Deerhunter, Dinosaur Jr., Dizzy Gillespie, Doc Watson, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Elliott Smith, Elvis Costello, Emmylou Harris , Eric Clapton, Fleetwood Mac, Gary Clark Jr., Gene Krupa, Genesis, George Strait, George Jones, Grateful Dead, Green Day, Herbie Hancock, Ice Cube, Iron Maiden, James Taylor, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Joe Cocker, John Coltrane, John Lennon, The Kinks, Kiss, Kris Kristofferson, Lightin' Hopkins, Linda Ronstadt, Loretta Lynn, Los Lobos, Lou Reed, Louis Armstrong, The Lumineers, Lynyrd Skynyrd, Mahavishnu Orchestra, Megadeth, Merle Haggard, Metallica, Miles Davis, Mose Allison, Motorhead, Muddy Waters, Mumford and Sons, Neil Young, Ozzy Osbourne, Paul McCartney, Paul Simon, Pink Floyd, The Police, Prince, Queen, R.E.M., Radiohead, The Ramones, Ray Charles, The Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones, The Roots, Run DMC, Rush, Salt-N-Pepa, Santana, Sarah Vaughan, The Sex Pistols, Sheryl Crow, Steely Dan, Steve Miller, Stevie Ray Vaughan, Stevie Wonder, Talking Heads, Tammy Wynette , Tito Puente, Tom Waits, Tony Bennett, Tori Amos, Tower of Power, Ty Seagall, Van Morrison, Warren Zevon, Weather Report, The Who, Wilco, Willie Nelson, Yes, ZZ Top. Đăng ký để nhận được tính năng phát trực tuyến không giới hạn, danh sách phát tùy chỉnh và mục yêu thích, v.v. thông qua ứng dụng.

Trang web: wolfgangs.com

