Wire là một ứng dụng cộng tác và giao tiếp được mã hóa do Wire Swiss tạo ra. Nó có sẵn cho iOS, Android, Windows, macOS, Linux và các trình duyệt web như Firefox. Wire cung cấp một bộ cộng tác bao gồm tính năng nhắn tin, cuộc gọi thoại, cuộc gọi video, cuộc gọi hội nghị, chia sẻ tệp và cộng tác bên ngoài – tất cả đều được bảo vệ bằng mã hóa hai đầu an toàn. Wire cung cấp ba giải pháp được xây dựng trên công nghệ bảo mật của mình: Wire Pro –cung cấp tính năng cộng tác của Wire dành cho doanh nghiệp, Wire Enterprise –bao gồm các khả năng của Wire Pro với các tính năng bổ sung cho các tổ chức quy mô lớn hoặc được quản lý và Wire Red –bộ cộng tác xử lý khủng hoảng theo yêu cầu . Họ cũng cung cấp Wire Personal, một ứng dụng nhắn tin an toàn cho mục đích sử dụng cá nhân.

Trang web: wire.com

