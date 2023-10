The Wayback Machine is a digital archive of the World Wide Web founded by the Internet Archive, a nonprofit based in San Francisco, California. Created in 1996 and launched to the public in 2001, it allows the user to go "back in time" to see how websites looked in the past.

Trang web: archive.org

