Levi Strauss & Co. là một công ty quần áo của Mỹ được biết đến trên toàn thế giới với thương hiệu quần jean denim Levi's. Nó được thành lập vào tháng 5 năm 1853 khi Levi Strauss, người nhập cư gốc Đức gốc Do Thái, chuyển từ Buttenheim, Bavaria, đến San Francisco, California, để mở chi nhánh Bờ Tây của cơ sở kinh doanh hàng khô ở New York của anh em ông. Mặc dù công ty được đăng ký tại Delaware nhưng trụ sở chính của công ty lại nằm ở Levi's Plaza ở San Francisco.

Trang web: levi.com

