Tập đoàn McDonald's là một công ty thức ăn nhanh của Mỹ, được thành lập vào năm 1940 với tư cách là một nhà hàng do Richard và Maurice McDonald điều hành tại San Bernardino, California, Hoa Kỳ. Họ đổi tên hoạt động kinh doanh của mình thành một quầy bán bánh hamburger và sau đó biến công ty thành một công ty nhượng quyền thương mại, với logo Golden Arches được giới thiệu vào năm 1953 tại một địa điểm ở Phoenix, Arizona. Năm 1955, Ray Kroc, một doanh nhân, gia nhập công ty với tư cách là đại lý nhượng quyền và tiến hành mua lại chuỗi cửa hàng này từ anh em nhà McDonald. McDonald's có trụ sở ban đầu tại Oak Brook, Illinois, nhưng đã chuyển trụ sở chính toàn cầu đến Chicago vào tháng 6 năm 2018. McDonald's là chuỗi nhà hàng lớn nhất thế giới tính theo doanh thu, phục vụ hơn 69 triệu khách hàng mỗi ngày tại hơn 100 quốc gia trên 37.855 cửa hàng tính đến năm 2018. Mặc dù McDonald's được biết đến nhiều nhất với bánh mì kẹp thịt, bánh mì kẹp phô mai và khoai tây chiên, họ có các sản phẩm từ thịt gà, đồ ăn sáng, nước ngọt, sữa lắc, món cuốn và món tráng miệng. Để đối phó với sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng và phản ứng dữ dội vì thực phẩm không tốt cho sức khỏe của họ, công ty đã bổ sung vào thực đơn của mình các món salad, cá, sinh tố và trái cây. Doanh thu của Tập đoàn McDonald's đến từ tiền thuê nhà, tiền bản quyền và phí do những người nhận quyền trả, cũng như doanh số bán hàng tại các nhà hàng do công ty điều hành. Theo hai báo cáo được công bố vào năm 2018, McDonald's là nhà tuyển dụng tư nhân lớn thứ hai thế giới với 1,7 triệu nhân viên (sau Walmart với 2,3 triệu nhân viên).

Trang web: mcdonalds.com

