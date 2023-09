Upwork, trước đây là Elance-oDesk, là một nền tảng việc làm tự do của người Mỹ gốc Mỹ, nơi các doanh nghiệp và cá nhân kết nối để tiến hành kinh doanh. Vào năm 2015, việc sáp nhập Elance-oDesk được đổi tên thành Upwork và tên đầy đủ của công ty hiện là Upwork Global Inc. Upwork hiện có trụ sở tại Santa Clara và San Francisco, California, mặc dù nó phục vụ khách hàng trên khắp thế giới. Upwork có hơn 12 triệu người làm việc tự do đã đăng ký và 5 triệu khách hàng đã đăng ký. Ba triệu việc làm trị giá hơn 1 tỷ USD được đăng hàng năm, biến Upwork trở thành thị trường việc làm tự do lớn nhất thế giới.

Trang web: upwork.com

