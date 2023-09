Unsplash là một trang web chuyên chia sẻ ảnh stock theo giấy phép Unsplash. Trang web này tuyên bố có hơn 207.000 nhiếp ảnh gia đóng góp và tạo ra hơn 17 tỷ lượt hiển thị ảnh mỗi tháng trên thư viện ngày càng tăng với hơn 2 triệu bức ảnh của họ. Unsplash đã được Forbes, Tạp chí Doanh nhân, CNET, Medium và The Next Web đánh giá là một trong những trang web nhiếp ảnh hàng đầu thế giới. Unsplash cho phép các nhiếp ảnh gia tải ảnh lên trang web của mình, sau đó được quản lý bởi một nhóm biên tập ảnh. Các điều khoản bản quyền dễ dãi đối với ảnh đã đưa Unsplash trở thành một trong những nhà cung cấp ảnh lớn nhất trên internet, với ảnh của các thành viên thường xuyên xuất hiện trên các bài báo. Tuy nhiên, quyết định ngừng sử dụng giấy phép "zero" của Creative Commons vào năm 2017 đã thu hút nhiều lời chỉ trích vì nó đã lấy đi khoảng 200.000 hình ảnh từ Commons. Giấy phép Unsplash không tương thích với các giấy phép sáng tạo chung, ngăn cản việc sử dụng trên các trang như Wikipedia. Vào tháng 2 năm 2018, Unsplash đã thay đổi điều khoản cấp phép của họ để hạn chế việc bán ảnh mà không cập nhật, sửa đổi trước hoặc kết hợp các yếu tố sáng tạo mới vào ảnh, cấm bán các bản sao chưa được sửa đổi, bao gồm cả việc bán ảnh dưới dạng bản in hoặc in trên hàng hóa thực tế. Năm 2019, Unsplash for Brands đã được ra mắt, nơi các nhà quảng cáo có thể chia sẻ hình ảnh có thương hiệu trên Unsplash.

Trang web: unsplash.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Unsplash theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.