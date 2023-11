UnionBank Philippines

Ngân hàng Union Bank of the Philippines, Inc., thường được gọi là UnionBank, là một trong những ngân hàng đa năng ở Philippines và là ngân hàng lớn thứ chín trong nước tính theo tài sản. UnionBank là một tập đoàn chung giữa Tập đoàn Aboitiz, Hệ thống An sinh Xã hội và Đời sống Insular.

Trang web: unionbankph.com

