Udemy, Inc. là một nền tảng học tập trực tuyến của Mỹ dành cho người lớn và sinh viên chuyên nghiệp. Nó được thành lập vào tháng 5 năm 2010 bởi Eren Bali, Gagan Biyani và Oktay Caglar. Tính đến tháng 1 năm 2020, nền tảng này có hơn 35 triệu sinh viên và 57.000 giảng viên giảng dạy các khóa học bằng hơn 65 ngôn ngữ. Đã có hơn 400 triệu lượt đăng ký khóa học. Sinh viên và người hướng dẫn đến từ hơn 180 quốc gia và 2/3 số sinh viên ở bên ngoài Hoa Kỳ. Sinh viên tham gia các khóa học chủ yếu như một phương tiện để cải thiện các kỹ năng liên quan đến công việc. Một số khóa học tạo ra tín chỉ cho chứng chỉ kỹ thuật. Udemy đã nỗ lực đặc biệt để thu hút các giảng viên của công ty đang tìm cách tạo ra các khóa học cho nhân viên của công ty họ. Tính đến năm 2020, có hơn 130.000 khóa học trên trang web. Trụ sở chính của Udemy đặt tại San Francisco, CA và có văn phòng tại Denver, CO; Dublin, IE; Ankara, TR; São Paulo, BR; và Gurgaon, IN.

Trang web: udemy.com

