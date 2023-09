The Verge là một trang web tin tức công nghệ của Mỹ do Vox Media điều hành, xuất bản tin tức, câu chuyện nổi bật, sách hướng dẫn, đánh giá sản phẩm và podcast. Trang web ra mắt vào ngày 1 tháng 11 năm 2011 và sử dụng nền tảng xuất bản đa phương tiện độc quyền Chorus của Vox Media. Năm 2013, Nilay Patel được bổ nhiệm làm tổng biên tập và biên tập viên điều hành Dieter Bohn; Helen Havlak được bổ nhiệm làm giám đốc biên tập vào năm 2017. The Verge đã giành được 5 giải Webby trong năm 2012, bao gồm các giải Viết hay nhất (Biên tập), Podcast hay nhất cho The Vergecast, Thiết kế hình ảnh đẹp nhất, Trang web điện tử tiêu dùng tốt nhất và Ứng dụng tin tức di động tốt nhất.

Trang web: theverge.com

