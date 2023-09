The Economist là một tuần báo quốc tế được in dưới dạng tạp chí và xuất bản kỹ thuật số, tập trung vào các vấn đề thời sự, kinh doanh quốc tế, chính trị và công nghệ. Có trụ sở tại London, tờ báo này thuộc sở hữu của The Economist Group, với các văn phòng biên tập cốt lõi ở Hoa Kỳ, cũng như trên khắp các thành phố lớn ở lục địa Châu Âu, Châu Á và Trung Đông. Vào tháng 8 năm 2015, Pearson đã bán 50% cổ phần của tờ báo cho công ty đầu tư của gia đình Agnelli người Ý, Exor, với giá 469 triệu bảng Anh (531 triệu USD) và tờ báo mua lại số cổ phần còn lại với giá 185 triệu bảng Anh (206 triệu USD). Năm 2019, lượng phát hành báo in trung bình toàn cầu của nó là hơn 909.476; con số này, kết hợp với sự hiện diện kỹ thuật số của nó, đã lên tới hơn 1,6 triệu. Trên các nền tảng truyền thông xã hội của họ, nó đã đạt được 35 triệu khán giả, tính đến năm 2016. Tờ báo tập trung nổi bật vào báo chí dữ liệu và phân tích thay vì báo cáo ban đầu, trước cả những lời chỉ trích và hoan nghênh. Được thành lập vào năm 1843, The Economist lần đầu tiên được xuất bản bởi nhà kinh tế học người Scotland James Wilson nhằm huy động sự ủng hộ cho việc bãi bỏ Luật Ngô của Anh (1815–46), một hệ thống thuế nhập khẩu. Theo thời gian, phạm vi đưa tin của tờ báo mở rộng hơn nữa sang lĩnh vực kinh tế chính trị và cuối cùng bắt đầu đăng các bài viết về các sự kiện thời sự, tài chính, thương mại và chính trị Anh. Trong suốt từ giữa đến cuối thế kỷ 20, nó đã mở rộng đáng kể bố cục và hình thức, thêm các cột quan điểm, báo cáo đặc biệt, phim hoạt hình chính trị, thư độc giả, truyện trang bìa, phê bình nghệ thuật, đánh giá sách và các tính năng công nghệ. Bài báo thường được nhận biết nhờ bảng tên màu đỏ của xe cứu hỏa và các bìa chuyên đề có hình minh họa. Các bài viết riêng lẻ được viết ẩn danh, không có dòng tên, để bài báo có thể nói lên tiếng nói chung. Nó được bổ sung bởi tạp chí phong cách sống chị em của nó, 1843, và nhiều podcast, phim và sách. Lập trường biên tập của The Economist chủ yếu xoay quanh chủ nghĩa tự do cổ điển, xã hội và đáng chú ý nhất là chủ nghĩa tự do kinh tế. Kể từ khi thành lập, nó đã ủng hộ chủ nghĩa trung tâm cấp tiến, ủng hộ các chính sách và chính phủ duy trì nền chính trị trung dung. Tờ báo thường ủng hộ chủ nghĩa tự do kinh tế, đặc biệt là thị trường tự do, thương mại tự do, nhập cư tự do, bãi bỏ quy định và toàn cầu hóa. Mặc dù có lập trường biên tập rõ ràng, nhưng nó được coi là có ít thành kiến ​​​​trong báo cáo và thực hiện kiểm tra thực tế nghiêm ngặt và sao chép nghiêm ngặt. Việc sử dụng rộng rãi cách chơi chữ, giá đăng ký cao và độ sâu của phạm vi đưa tin đã liên kết tờ báo với lượng độc giả có thu nhập cao và có trình độ học vấn cao, thu hút cả hàm ý tích cực và tiêu cực. Phù hợp với điều này, nó tuyên bố có lượng độc giả có ảnh hưởng là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách nổi tiếng.

Trang web: economist.com

