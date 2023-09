The Guardian là một tờ nhật báo của Anh. Nó được thành lập vào năm 1821 với tên The Manchester Guardian, và đổi tên vào năm 1959. Cùng với các tờ báo chị em là The Observer và The Guardian Weekly, The Guardian là một phần của Guardian Media Group, thuộc sở hữu của Scott Trust. Quỹ tín thác được thành lập vào năm 1936 để "đảm bảo sự độc lập về tài chính và biên tập của The Guardian vĩnh viễn cũng như bảo vệ quyền tự do báo chí và các giá trị tự do của The Guardian khỏi sự can thiệp thương mại hoặc chính trị". Quỹ tín thác đã được chuyển đổi thành một công ty trách nhiệm hữu hạn vào năm 2008, với một điều lệ được viết ra nhằm duy trì cho The Guardian những biện pháp bảo vệ tương tự như những biện pháp bảo vệ đã được những người tạo ra nó xây dựng trong cấu trúc của Scott Trust. Lợi nhuận được tái đầu tư vào báo chí thay vì phân phối cho chủ sở hữu hoặc cổ đông. Tổng biên tập Katharine Viner kế nhiệm Alan Rusbridger vào năm 2015. Kể từ năm 2018, các mục báo chính của tờ báo đều được xuất bản dưới dạng báo lá cải. Tính đến tháng 2 năm 2020, ấn bản in của nó có số lượng phát hành hàng ngày là 126.879. Tờ báo có ấn bản trực tuyến, TheGuardian.com, cũng như hai trang web quốc tế, Guardian Australia (thành lập năm 2013) và Guardian US (thành lập năm 2011). Độc giả của tờ báo nói chung thuộc về quan điểm chính trị cánh tả chính thống của Anh, và danh tiếng của nó như một nền tảng cho các bài xã luận theo chủ nghĩa tự do xã hội và cánh tả đã dẫn đến việc sử dụng "Người đọc của người giám hộ" và "Người bảo vệ" như những biểu tượng thường mang tính miệt thị cho những người đó. khuynh hướng thiên tả hay "chính trị đúng đắn". Lỗi đánh máy thường xuyên xảy ra trong thời đại sắp chữ thủ công đã khiến tạp chí Private Eye đặt tên cho tờ báo là "Grauniad" vào những năm 1960, một biệt danh thỉnh thoảng vẫn được các biên tập viên sử dụng để tự chế giễu. Trong một cuộc thăm dò nghiên cứu của Ipsos MORI vào tháng 9 năm 2018 được thiết kế để thẩm vấn sự tin tưởng của công chúng đối với các tựa sách cụ thể trên mạng, The Guardian đạt điểm cao nhất cho tin tức nội dung số, với 84% độc giả đồng ý rằng họ "tin tưởng những gì [họ] nhìn thấy trong đó". Báo cáo tháng 12 năm 2018 về một cuộc thăm dò của Công ty Đo lường Khán giả Nhà xuất bản (PAMCo) cho biết ấn bản in của tờ báo được cho là đáng tin cậy nhất ở Vương quốc Anh trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018. Nó cũng được báo cáo là ấn bản đáng tin cậy nhất -đọc các "thương hiệu tin tức chất lượng" của Vương quốc Anh, bao gồm cả các ấn bản kỹ thuật số; các thương hiệu "chất lượng" khác bao gồm The Times, The Daily Telegraph, The Independent và i. Trong khi số lượng phát hành báo của The Guardian đang suy giảm, báo cáo chỉ ra rằng tin tức từ The Guardian, bao gồm cả những tin được đưa tin trực tuyến, đến được hơn 23 triệu người trưởng thành ở Vương quốc Anh mỗi tháng. Trong số những "tin sốt dẻo" đáng chú ý mà tờ báo thu được là chiếc điện thoại News International năm 2011. -vụ bê bối hack—và đặc biệt là vụ hack điện thoại của thiếu niên người Anh Milly Dowler bị sát hại. Cuộc điều tra đã dẫn đến việc đóng cửa tờ News of the World, tờ báo chủ nhật bán chạy nhất nước Anh và là một trong những tờ báo có lượng phát hành cao nhất trong lịch sử. Vào tháng 6 năm 2013, The Guardian đã đưa tin về việc chính quyền Obama thu thập bí mật hồ sơ điện thoại của Verizon và sau đó tiết lộ sự tồn tại của chương trình giám sát PRISM sau khi người tố giác và cựu nhà thầu NSA Edward Snowden tiết lộ thông tin về nó cho tờ báo. Năm 2016, The Guardian đã dẫn đầu một cuộc điều tra về Hồ sơ Panama, vạch trần mối liên hệ của Thủ tướng David Cameron với các tài khoản ngân hàng nước ngoài. Nó đã bốn lần được vinh danh là "tờ báo của năm" tại Giải thưởng Báo chí Anh hàng năm: gần đây nhất là vào năm 2014 vì đưa tin về sự giám sát của chính phủ.

Trang web: theguardian.com

