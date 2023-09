Taobao (tiếng Trung: 淘宝网) là một trang web mua sắm trực tuyến của Trung Quốc, có trụ sở chính tại Hàng Châu và thuộc sở hữu của Alibaba. Đây là trang web thương mại điện tử lớn nhất thế giới và là trang web được truy cập nhiều thứ bảy theo Alexa. Taobao.com đã đăng ký ngày 21-04-2003 với công ty đăng ký tên miền Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. Trang web này được thành lập bởi Tập đoàn Alibaba vào năm 2003. Thị trường Taobao tạo điều kiện cho hoạt động bán lẻ từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng (C2C) bằng cách cung cấp nền tảng cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân cá nhân mở các cửa hàng trực tuyến chủ yếu phục vụ người tiêu dùng ở các khu vực nói tiếng Trung Quốc (Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan) và nước ngoài, được thanh toán bằng tài khoản điện thoại di động trực tuyến. Các cửa hàng của họ thường cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh cho khách hàng của họ. Với hơn 1 tỷ danh sách sản phẩm tính đến năm 2016, khối lượng giao dịch kết hợp của Taobao Marketplace và Tmall.com đạt 3 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2017, nhiều hơn tổng khối lượng giao dịch của tất cả các trang thương mại điện tử của Hoa Kỳ cộng lại. The Economist gọi đây là "thị trường trực tuyến lớn nhất đất nước". Người bán có thể đăng hàng để bán thông qua giá cố định hoặc đấu giá. Đấu giá chiếm một tỷ lệ nhỏ trong giao dịch. Phần lớn sản phẩm là hàng mới được bán với giá cố định. Người mua có thể đánh giá lý lịch của người bán bằng thông tin có sẵn trên trang web, bao gồm xếp hạng, nhận xét và khiếu nại.

Trang web: taobao.com

