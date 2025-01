Phần mềm thương mại điện tử - Ứng dụng phổ biến nhất - Qatar

NuORDER

nuorder.com

NuORDER cung cấp giải pháp Thương mại điện tử B2B hoàn chỉnh với tất cả các công cụ mà thương hiệu và người mua cần để mua, bán và cộng tác trực tuyến. Các phòng trưng bày ảo, danh mục kỹ thuật số và bảng giới thiệu của chúng tôi cho phép các thương hiệu đưa sản phẩm của họ lên mạng và cung cấp trải nghiệm mua hàng tuyệt vời bằng cách sử dụng hình ảnh, video 360 độ và các điểm mua sắm có thể mua được. Phần mềm cấp doanh nghiệp của chúng tôi được các thương hiệu hàng đầu thế giới tin cậy để mang lại trải nghiệm bán buôn liền mạch, hợp tác hơn. Chúng tôi kết nối hơn 3.000 thương hiệu và 500.000 nhà bán lẻ, hỗ trợ hàng nghìn cuộc hẹn tại thị trường mỗi năm và xử lý hơn 38 tỷ đô la đơn đặt hàng trên toàn cầu. Phòng trưng bày ảo: Trưng bày sản phẩm của bạn và mang lại trải nghiệm mua hàng trực tuyến hấp dẫn, độc đáo như thương hiệu của bạn bằng cách sử dụng các điểm mua sắm, hình ảnh 360 độ và video động. Thanh toán NuORDER: Giới thiệu giải pháp thanh toán đầu tiên được xây dựng dành riêng cho bán buôn. Với tính linh hoạt trong việc cung cấp trải nghiệm nhấp để mua và thanh toán sau, các thương hiệu có thể quản lý thanh toán cho cả đơn đặt hàng ngay lập tức hoặc đặt trước mà không gặp rủi ro về sự chậm trễ hoặc đơn hàng bị hủy liên quan đến quy trình lập hoá đơn truyền thống. Quan hệ đối tác bán lẻ độc quyền: Chúng tôi hiện đang hợp tác với Nordstrom, Bloomingdales, Saks Fifth Ave và Grassroots Outdoor Alliance để hỗ trợ quy trình mua và lập kế hoạch phân loại trực quan của họ. Kết quả là một quy trình thị trường được trao quyền và hiệu quả hơn. Triển lãm Thương mại Kỹ thuật số: Từ Phép thuật đến Tuần lễ Thời trang New York, NuORDER là thị trường trực tuyến hỗ trợ các sự kiện thời trang, may mặc và ngoài trời lớn nhất trên thế giới. Mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn và đưa hoạt động kinh doanh bán buôn của bạn đi xa hơn thông qua mạng lưới triển lãm thương mại kỹ thuật số độc quyền của chúng tôi. Để xem bản demo, vui lòng truy cập: https://www.nuorder.com/