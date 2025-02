Phần mềm lập kế hoạch kinh doanh - Ứng dụng phổ biến nhất - Slovenia

Consolto

Consolto hy vọng rằng với giải pháp hội nghị tập trung vào SMB của mình, bất kỳ ai cũng có thể cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số riêng lẻ, có tác động cao ngang bằng và thậm chí vượt xa những dịch vụ do các tổ chức lớn hơn cung cấp. Vấn đề Theo Consolto.com, hiện tại, việc thiết lập trò chuyện video với khách hàng có thể là một quá trình hơi khó xử với các giải pháp hiện tại như Zoom, Skype hoặc Google Hangouts không được xây dựng cho các tình huống kinh doanh dành cho khách hàng. Họ yêu cầu: Một số loại cài đặt máy khách -- thật đáng tiếc. Thông tin đăng nhập tên người dùng/mật khẩu - mật khẩu chết tiệt đó ở đâu? Gửi liên kết hoặc email để kết nối với khách hàng tiềm năng -- thật tẻ nhạt. Thêm vào danh bạ -- quyền riêng tư của ai? Ít hoặc không có khả năng hỗ trợ. Làm thế nào một người có thể hoàn thành bất kỳ công việc kinh doanh nào? Một khía cạnh quan trọng khác chưa được giải quyết tốt bởi các giải pháp này là khả năng quản lý phiên. Ví dụ: Zoom không lưu văn bản từ các cuộc trò chuyện, do đó, các ghi chú quan trọng và thông tin chi tiết được viết trong các phiên sẽ bị mất. Những loại giải pháp này gây khó khăn cho việc quản lý các buổi tư vấn hoặc bán hàng. Consolto coi giải pháp của họ là VCRM - nền tảng Quản lý quan hệ khách hàng dựa trên Videochat được thiết kế để tăng cường tương tác kinh doanh. Nó cho phép giao tiếp ẩn danh, không tiếp xúc (không trao đổi chi tiết liên hệ), không ma sát (không tải xuống, không cần thông tin xác thực) qua video. Sản phẩm của họ có sẵn dưới dạng tiện ích trang web hoặc liên kết trực tiếp được kích hoạt thông qua Trang cá nhân. Được tối ưu hóa hoàn toàn cho nhu cầu của SMB và người làm nghề tự do, giải pháp dễ cài đặt của Consolto (chỉ một dòng mã) triển khai một danh sách ấn tượng gồm các chức năng có tác động cao giúp đơn giản hóa việc quản lý các tương tác kinh doanh qua trò chuyện video. Các chức năng này bao gồm lập lịch cuộc họp, lập hóa đơn và thanh toán trong ứng dụng, bản ghi nhớ, phiên âm (sắp ra mắt), thông báo theo dõi giống như CRM, phân tích khách hàng và nhắn tin liên tục, chỉ kể tên một số chức năng.