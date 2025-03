Macorva

Nền tảng hỗ trợ AI của Macorva đang cách mạng hóa cách các doanh nghiệp xử lý quản lý hiệu suất, phản hồi và sự hài lòng của khách hàng. Các giải pháp của nó tập hợp phản hồi không ma sát, phân tích nâng cao và trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi hiểu biết về các tài nguyên và kế hoạch phản hồi được nhắm mục tiêu giúp tổ chức tận dụng tối đa dữ liệu trải nghiệm của mình. Thay vì bị sa lầy vào dữ liệu, nó sử dụng AI rạng rỡ để giải phóng thời gian và tập trung nhiều hơn vào các hành động tạo ra sự thay đổi có ảnh hưởng. Từ việc kết nối mọi nhân viên và người quản lý với các bước tiếp theo đã được chứng minh để đóng vòng phản hồi và cải thiện kết quả, Radiant AI là huấn luyện viên cá nhân trong việc thúc đẩy trải nghiệm nhân viên và khách hàng tốt hơn. Macorva EX là một nền tảng trải nghiệm nhân viên tiên tiến, hỗ trợ AI, với các cuộc khảo sát, kiểm tra xung, ghi điểm tham gia, điểm chuẩn, phân tích trình điều khiển, ENP, phản hồi 360 °, v.v. Nó dễ dàng xây dựng các trải nghiệm phản hồi năng động, thân thiện với thiết bị di động, hấp dẫn và mở khóa những hiểu biết chính với các báo cáo tự động, trực quan. Nó dành ít thời gian hơn cho phân tích và có nhiều thời gian hơn hành động với AI rạng rỡ bằng cách kết nối mọi nhân viên và người quản lý với các bước tiếp theo đã được chứng minh để đóng vòng phản hồi và cải thiện kết quả. Với các tính năng như thông báo khảo sát SMS và khả năng xác định các nhân viên nổi bật, Macorva ex trao quyền cho nó để quản lý nhóm tốt hơn, nhận ra các siêu sao im lặng và giảm thiểu rủi ro chuyến bay. Macorva CX cung cấp trải nghiệm khách hàng Omnichannel hấp dẫn (CSAT/CES), Trải nghiệm thương hiệu (Điểm quảng cáo ròng), Trải nghiệm sản phẩm và Khảo sát trải nghiệm kỹ thuật số để nắm bắt những hiểu biết có thể hành động trong suốt hành trình của khách hàng. Nó làm cho bảng điều khiển tùy chỉnh chi tiết trong vài giây và tạo báo cáo AI để phát hiện xu hướng và xác định các ngoại lệ. AI tiên tiến của nó thậm chí tạo ra các tập lệnh giao tiếp được cá nhân hóa để trả lời mọi khảo sát cá nhân. Nó nhận được tỷ lệ phản hồi cao hơn với các cuộc khảo sát đầu tiên trên thiết bị di động và thúc đẩy danh tiếng trực tuyến một cách dễ dàng với các đánh giá xã hội do AI tạo ra. Macorva CX cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về hành trình của khách hàng, giúp cải thiện trải nghiệm và doanh nghiệp của họ. Macorva MX được thiết kế để hợp lý hóa quy trình quản lý và tăng hiệu suất nhóm với các tài nguyên do AI tạo và lưu trữ tập trung cho tất cả dữ liệu hiệu suất của nhân viên. Nền tảng của nó lắng nghe và học hỏi từ dữ liệu, kết hợp các mục tiêu và giá trị văn hóa của công ty để tự động tạo đánh giá hiệu suất, kế hoạch phát triển, OKRS, mục tiêu thông minh, v.v. Các tính năng do AI tạo ra này tiết kiệm cho người quản lý hơn 100 giờ mỗi năm, cho phép các quyết định sáng suốt và thúc đẩy hiệu suất để đạt được mục tiêu của công ty. Macorva tích hợp liền mạch với hơn 80 nền tảng HRI và CX, hợp lý hóa quy trình công việc và đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu bằng cách tự động đồng bộ hóa thông tin của nhân viên và khách hàng. Toàn bộ giao diện của nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và bản địa hóa đầy đủ.