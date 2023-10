TIN NHẮN DOANH NGHIỆP KẾT NỐI MỌI NGƯỜI! - Chuyên nghiệp hóa việc liên lạc an toàn và dễ dàng cho doanh nghiệp của bạn stashcat® - Phương thức giao tiếp nội bộ công ty hiện đại – WhatsApp thay thế cho các công ty và chính quyền. Giao tiếp hiệu quả giữa tất cả nhân viên trong công ty là điểm khởi đầu cho cách làm việc có mục tiêu. stashcat® kết hợp các chức năng trò chuyện thông thường với bộ lưu trữ đám mây của riêng nó để tạo ra môi trường giao tiếp an toàn, tuân thủ bảo vệ dữ liệu – ​​tuân thủ GDPR. Nền tảng này cung cấp cho bạn khả năng liên lạc hiện đại, nội bộ công ty và tuân theo lý tưởng bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt. Giao tiếp trong công ty một cách dễ dàng, nhanh chóng và an toàn – với stashcat®.

Trang web: stashcat.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với stashcat theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.