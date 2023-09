Reddit (được cách điệu trong logo của nó là reddit) là một trang web tổng hợp tin tức xã hội, xếp hạng nội dung web và thảo luận của Mỹ. Các thành viên đã đăng ký gửi nội dung đến trang web như liên kết, bài đăng văn bản và hình ảnh, sau đó các thành viên khác sẽ bình chọn lên hoặc xuống. Các bài đăng được sắp xếp theo chủ đề thành các bảng do người dùng tạo gọi là "subreddits", bao gồm nhiều chủ đề khác nhau như tin tức, chính trị, khoa học, phim ảnh, trò chơi điện tử, âm nhạc, sách, thể thao, thể dục, nấu ăn, thú cưng và chia sẻ hình ảnh. Các bài đăng có nhiều lượt bình chọn ủng hộ hơn sẽ xuất hiện ở đầu subreddit của họ và nếu chúng nhận được đủ số phiếu ủng hộ thì cuối cùng sẽ xuất hiện trên trang nhất của trang web. Bất chấp các quy định nghiêm ngặt cấm quấy rối, các quản trị viên của Reddit vẫn dành nguồn lực đáng kể để kiểm duyệt trang web. Tính đến tháng 5 năm 2020, Reddit được xếp hạng là trang web được truy cập nhiều thứ 19 ở Hoa Kỳ và trên thế giới, theo Alexa Internet, với 55% người dùng. cơ sở đến từ Hoa Kỳ, tiếp theo là Vương quốc Anh với 7,4% và Canada với 5,8%. Reddit được thành lập bởi những người bạn cùng phòng tại Đại học Virginia, Steve Huffman và Alexis Ohanian vào năm 2005. Condé Nast Publications mua lại trang web này vào tháng 10 năm 2006. Năm 2011, Reddit trở thành công ty con độc lập của công ty mẹ Condé Nast, Advance Publications. Vào tháng 10 năm 2014, Reddit đã huy động được 50 triệu USD trong vòng tài trợ do Sam Altman dẫn đầu và bao gồm các nhà đầu tư Marc Andreessen, Peter Thiel, Ron Conway, Snoop Dogg và Jared Leto. Khoản đầu tư của họ khi đó đã định giá công ty ở mức 500 triệu USD. Vào tháng 7 năm 2017, Reddit đã huy động được 200 triệu USD để đạt mức định giá 1,8 tỷ USD, trong đó Advance Publications vẫn là cổ đông lớn. Vào tháng 2 năm 2019, vòng tài trợ trị giá 300 triệu USD do Tencent dẫn đầu đã đưa mức định giá của công ty lên 3 tỷ USD.

Trang web: reddit.com

