PrintTrace, mọi thứ trong một phần mềm quản lý. PrintTrace giúp bạn đưa ra báo giá cho các dịch vụ in ấn và sắp chữ. Có các chức năng dành riêng cho việc báo giá khổ nhỏ và khổ lớn, in offset và in kỹ thuật số, máy thêu và bàn cắt. Bạn sẽ không bao giờ nghe thấy khách hàng của mình nói ‘hôm qua đồng nghiệp của bạn đã báo cho tôi một mức giá khác…”. PrintTrace giúp tránh sai sót bằng cách hỗ trợ giai đoạn báo giá bằng các bước được hướng dẫn. PrinTrace là phần mềm Đám mây tôn trọng các tiêu chuẩn bảo mật tối đa và cho phép bạn luôn cập nhật hoạt động kinh doanh của mình mọi lúc mọi nơi. Với công nghệ Đám mây, bạn có thể kết nối với mọi thiết bị cố định như PC, Mac, Máy tính bảng và Điện thoại thông minh. Nó sẽ luôn duy trì mức hiệu suất cao. Chỉ cần có kết nối internet là bạn sẽ có mặt ngay tại cửa hàng! Khi sử dụng PrintTrace, bạn sẽ không bao giờ gặp phải sự cố với vi-rút, sao lưu dữ liệu và tính liên tục trong kinh doanh.

