Photobucket là một trang web lưu trữ hình ảnh và video, bộ dịch vụ web và cộng đồng trực tuyến của Mỹ. Photobucket lưu trữ hơn 10 tỷ hình ảnh từ 100 triệu thành viên đã đăng ký. Trụ sở chính của Photobucket đặt tại Denver, CO. Trang web này được thành lập vào năm 2003 bởi Alex Welch và Darren Crystal và nhận được tài trợ từ Trinity Ventures. Nó được Fox Interactive Media mua lại vào năm 2007. Vào tháng 12 năm 2009, công ty mẹ của Fox, News Corp, đã bán Photobucket cho công ty khởi nghiệp về hình ảnh di động ở Seattle, Ontario. Ontela sau đó đổi tên thành Photobucket Inc. và tiếp tục hoạt động với tên Photobucket.Photobucket được sử dụng rộng rãi cho cả mục đích cá nhân và kinh doanh. Các liên kết từ tài khoản Photobucket cá nhân thường được sử dụng làm ảnh đại diện hiển thị trên các diễn đàn Internet, lưu trữ video, nhúng vào blog và phân phối trên mạng xã hội. Hình ảnh được lưu trữ trên Photobucket thường được liên kết với các doanh nghiệp trực tuyến, đấu giá trực tuyến và các trang web quảng cáo được phân loại như eBay và Craigslist. Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2017, Photobucket đã bỏ dịch vụ lưu trữ miễn phí và yêu cầu đăng ký hàng năm trị giá 99 đô la Mỹ để cho phép liên kết bên ngoài tới tất cả các hình ảnh được lưu trữ hoặc đăng ký hàng năm trị giá 399 đô la Mỹ để cho phép nhúng hình ảnh trên các trang web của bên thứ ba, chẳng hạn như blog và diễn đàn cá nhân. Sự thay đổi chính sách này, được ban hành mà không có thông báo trước, đã gây ra nhiều tranh cãi. Do đó, những người dùng trước đây dựa vào Photobucket để tự do lưu trữ nội dung được nhúng trên các diễn đàn, blog và trang web phải trả phí đăng ký hàng năm (trước đây không tính phí) hoặc chuyển sang máy chủ bên thứ 3 khác (nhiều máy chủ trong số đó cũng đang ngừng hoạt động). ngừng hoạt động hoặc sẽ trả tiền dịch vụ; Tinypic, vẫn miễn phí thuộc quyền sở hữu của Photobucket, đã ngừng hoạt động vào năm 2019) và tạo lại mọi liên kết (có thể là hàng nghìn) cho mọi ảnh trước đây được liên kết với Photobucket.

Trang web: photobucket.com

