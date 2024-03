OptCulture is a retail focused customer-engagement and loyalty solution. It assimilates opted-in customer data from disparate retail systems and sources like POS software, e-Commerce engines, information websites and even physical forms. Harnessing such data, it provides retailers with buying and behavioural insight coupled with the ability to execute loyalty programs, multi-channel marketing campaigns and promotions, aiming return visits and repeat sales.

