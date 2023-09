Omega SA là nhà sản xuất đồng hồ sang trọng của Thụy Sĩ có trụ sở tại Biel/Bienne, Thụy Sĩ. Được thành lập bởi Louis Brandt tại La Chaux-de-Fonds vào năm 1848, công ty trước đây hoạt động với tên gọi La Generale Watch Co. cho đến khi đổi tên thành Omega vào năm 1903, trở thành Louis Brandt et Frère-Omega Watch & Co.

omegawatches.com

