Adventures in Odyssey Club

Ứng dụng Câu lạc bộ Cuộc phiêu lưu trong Odyssey là sản phẩm Tập trung vào Gia đình cấp cho bạn quyền truy cập vào TẤT CẢ các tập Cuộc phiêu lưu trong Odyssey cùng với nội dung độc quyền. Cần có tư cách thành viên Câu lạc bộ Adventures in Odyssey để ứng dụng đăng nhập vào tài khoản của bạn. Câu lạc bộ Adventures in Odyssey dành cho các gia đình có trẻ em từ 8-12 tuổi sẽ tận hưởng trải nghiệm trực tuyến vui vẻ, an toàn bao gồm các hoạt động học tập hàng tháng, các hoạt động tôn sùng hàng ngày làm nổi bật cuộc phiêu lưu bằng âm thanh và hơn thế nữa. Những cuộc phiêu lưu trong Câu lạc bộ Odyssey là một cách tuyệt vời để đầu tư vào sự phát triển tinh thần của con bạn và mang lại niềm vui khi tham gia.

Trang web: oaclub.org

