Mua giày tại trang web chính thức của Nine West. Xem bộ sưu tập mới nhất về giày nữ, giày công sở, dép xăng đan, giày nghề nghiệp, giày thường, bốt và nhiều thứ khác. Nine West, còn được gọi là 9 West, là nhà bán lẻ thời trang trực tuyến của Mỹ có trụ sở tại White Plains, New York. Nó được thành lập vào năm 1983 và đóng cửa hoạt động kinh doanh cửa hàng truyền thống vào năm 2018. Sản phẩm của nó tiếp tục được bán tại các nhà bán lẻ khác.

Trang web: ninewest.com

