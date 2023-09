NIKE, Inc. () là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, phát triển, sản xuất, tiếp thị và bán giày dép, quần áo, thiết bị, phụ kiện và dịch vụ trên toàn thế giới. Công ty có trụ sở gần Beaverton, Oregon, trong khu vực đô thị Portland. Đây là nhà cung cấp giày và quần áo thể thao lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà sản xuất thiết bị thể thao lớn, với doanh thu vượt quá 37,4 tỷ USD trong năm tài chính 2020 (kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2020). Tính đến năm 2020, công ty đã tuyển dụng hơn 75.400 người trên toàn thế giới. Vào năm 2020, chỉ riêng thương hiệu này đã được định giá hơn 32 tỷ USD, trở thành thương hiệu có giá trị nhất trong số các doanh nghiệp thể thao. Trước đó vào năm 2017, thương hiệu Nike được định giá 29,6 tỷ USD. Nike xếp thứ 89 trong danh sách Fortune 500 năm 2018 của các tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ tính theo tổng doanh thu. Công ty được thành lập vào ngày 25 tháng 1 năm 1964, với tên gọi Blue Ribbon Sports, bởi Bill Bowerman và Phil Knight, và chính thức trở thành Nike, Inc. vào ngày 30 tháng 5 năm 1971. Công ty lấy tên từ Nike, nữ thần chiến thắng của Hy Lạp. Nike tiếp thị sản phẩm của mình dưới thương hiệu riêng của mình, cũng như Nike Golf, Nike Pro, Nike+, Air Jordan, Nike Blazers, Air Force 1, Nike Dunk, Air Max, Foamposite, Nike Skateboarding, Nike CR7 và các công ty con bao gồm Brand Jordan, và Ngược lại. Nike cũng sở hữu Bauer Hockey (sau đổi tên thành Nike Bauer) từ năm 1995 đến năm 2008 và trước đó sở hữu Cole Haan, Umbro và Hurley International. Ngoài việc sản xuất quần áo và thiết bị thể thao, công ty còn vận hành các cửa hàng bán lẻ dưới tên Niketown. Nike tài trợ cho nhiều vận động viên và đội thể thao nổi tiếng trên khắp thế giới, với nhãn hiệu được đánh giá cao là "Just Do It" và logo Swoosh.

Trang web: nike.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Nike theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.