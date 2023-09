Liên đoàn khúc côn cầu quốc gia (NHL; tiếng Pháp: Ligue nationale de hockey—LNH) là một giải đấu khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp ở Bắc Mỹ, hiện bao gồm 31 đội: 24 đội ở Hoa Kỳ và 7 đội ở Canada. NHL được coi là giải đấu khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp hàng đầu trên thế giới và là một trong những giải đấu thể thao chuyên nghiệp lớn ở Hoa Kỳ và Canada. Cúp Stanley, chiếc cúp thể thao chuyên nghiệp lâu đời nhất ở Bắc Mỹ, được trao hàng năm cho nhà vô địch trận playoff của giải đấu vào cuối mỗi mùa giải. Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc gia được tổ chức vào ngày 26 tháng 11 năm 1917, tại khách sạn Windsor ở Montreal sau khi tổ chức tiền thân, Hiệp hội Khúc côn cầu Quốc gia (NHA), được thành lập vào năm 1909 tại Renfrew, Ontario, đình chỉ hoạt động. NHL ngay lập tức chiếm vị trí của NHA với tư cách là một trong những giải đấu tranh Cúp Stanley trong một cuộc thi xen kẽ hàng năm trước khi một loạt các giải đấu sáp nhập và chia tách khiến NHL trở thành giải đấu duy nhất còn lại tranh Cúp Stanley vào năm 1926. Khi mới thành lập, NHL có bốn đội—tất cả đều ở Canada, do đó có tính từ "Quốc gia" trong tên giải đấu. Giải đấu mở rộng sang Hoa Kỳ vào năm 1924, khi Boston Bruins tham gia, và kể từ đó bao gồm các đội Mỹ và Canada. Từ năm 1942 đến năm 1967, giải đấu chỉ có sáu đội, gọi chung (nếu không muốn nói là cùng thời điểm) có biệt danh là "Original Six". NHL đã bổ sung thêm sáu đội mới để tăng gấp đôi quy mô của mình tại đợt mở rộng NHL năm 1967. Giải đấu sau đó tăng lên 18 đội vào năm 1974 và 21 đội vào năm 1979. Từ năm 1991 đến năm 2000, NHL tiếp tục mở rộng lên 30 đội. Nó đã bổ sung đội thứ 31 vào năm 2017 và đã phê duyệt việc bổ sung đội thứ 32 vào năm 2021. Trụ sở chính của giải đấu được đặt tại Thành phố New York từ năm 1989 khi trụ sở chính chuyển đến đó từ Montreal. Đã có bốn lần ngừng việc trên toàn giải đấu trong lịch sử NHL, tất cả đều xảy ra sau năm 1992. Liên đoàn khúc côn cầu trên băng quốc tế (IIHF) coi Cúp Stanley là một trong những "giải vô địch quan trọng nhất dành cho môn thể thao này". NHL thu hút nhiều cầu thủ có tay nghề cao từ khắp nơi trên thế giới và hiện có cầu thủ từ khoảng 20 quốc gia. Người Canada trong lịch sử chiếm đa số cầu thủ trong giải đấu, với tỷ lệ cầu thủ Mỹ và châu Âu ngày càng tăng trong những mùa giải gần đây. NHL là giải đấu thể thao chuyên nghiệp giàu thứ năm sau NFL, MLB, NBA và Premier League tính theo doanh thu.

