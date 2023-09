Sử dụng HIDIVE để truyền phát nội dung tuyệt vời trực tiếp từ Nhật Bản! Từ các chương trình mới như Ahiru no Sora, Food Wars!, Tsurune, The Promised Neverland và Land of the Lustrous cho đến các tác phẩm kinh điển như Legend of the Galactic Heroes, The Big O, Azumanga Daioh, Patlabor và Maid-Sama!, cùng với bộ sưu tập ngày càng tăng trong số các bản lồng tiếng, bạn sẽ luôn tìm thấy thứ gì đó để xem, tất cả đều không có quảng cáo. (Tiêu đề thay đổi tùy theo khu vực)

Trang web: hidive.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với HIDIVE theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.