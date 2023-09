Đồ ăn. Chúng tôi hiểu rồi. Tất cả chúng ta đều có mục yêu thích của chúng tôi. Với Deliveroo, các nhà hàng và món ăn mang về địa phương yêu thích của bạn sẽ được giao thẳng đến tận nhà bạn. Mọi thứ đều có trong thực đơn. Từ các chuỗi cửa hàng được yêu thích trên toàn quốc, chẳng hạn như KFC, Wagamama, Nando's, Burger King và Subway, cho đến các món ăn địa phương và đồ ăn mang đi yêu thích của bạn, chúng tôi đều có tất cả những món đó chỉ chờ được giao đến tận tay bạn. Từ món Trung Quốc đến món Cuba, từ sushi đến salad và pizza cho đến món Peru, đều có đồ ăn dành cho tất cả mọi người trên Deliveroo. Nếu hết sữa hoặc trứng, bạn cũng có thể đặt hàng từ một trong những đối tác tạp hóa của chúng tôi và nhận những nhu yếu phẩm được giao thẳng đến tận nhà. Khi chúng ta ăn ngon, chúng ta cảm thấy khỏe mạnh. Vì vậy, hãy là khách của chúng tôi. Đặt đồ ăn mang đi từ các chuỗi cửa hàng được yêu thích trên toàn quốc ở Anh, bao gồm Wagamama, Shake Shack, KFC, Dishoom, Taco Bell, Five Guys, Pho, Burger King, Nando's, Pret A Manger, Tortilla, Wahaca, Gourmet Burger Kitchen, Pizza Pilgrims, Byron và tất cả các mục yêu thích tại địa phương của bạn. Với hàng nghìn sản phẩm tạp hóa có sẵn, từ những mặt hàng thiết yếu hàng ngày như sữa, trứng và bánh mì, đến nguyên liệu nấu ăn và các món ăn ngon, chúng tôi sẵn sàng giao hàng tạp hóa bạn cần từ Co-op, Waitrose, Whole Foods, Sainsbury's, Aldi, One Stop , Morrisons, Nisa và nhiều hơn nữa.

Trang web: deliveroo.co.uk

