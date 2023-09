CSDN là một nền tảng trao đổi công nghệ CNTT Trung Quốc nổi tiếng thế giới. Được thành lập vào năm 1999, nó bao gồm các blog gốc, Hỏi đáp chất lượng, đào tạo nghề, diễn đàn kỹ thuật, tải xuống tài nguyên và các dịch vụ sản phẩm khác, cung cấp cho cộng đồng phát triển công nghệ CNTT chuyên nghiệp những sản phẩm gốc, chất lượng cao và nội dung đầy đủ. "Mạng nhà phát triển phần mềm Trung Quốc" hay "Mạng nhà phát triển phần mềm Trung Quốc", do Bailian Midami Digital Technology Co., Ltd. điều hành, là một trong những mạng lưới lớn nhất dành cho các nhà phát triển phần mềm ở Trung Quốc. CSDN cung cấp các diễn đàn Web, lưu trữ blog, tin tức CNTT, và các dịch vụ khác.

Trang web: csdn.net

