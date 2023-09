Cosmopolitan là tạp chí thời trang và giải trí hàng tháng của Mỹ dành cho phụ nữ, được xuất bản lần đầu tiên có trụ sở tại Thành phố New York vào tháng 3 năm 1886. Trước đây nó có tựa đề là The Cosmopolitan. Tạp chí Cosmopolitan là một trong những tạp chí bán chạy nhất và chủ yếu hướng tới độc giả nữ. Jessica Pels là tổng biên tập tạp chí Cosmopolitan. Tạp chí được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1886 tại Hoa Kỳ dưới dạng tạp chí gia đình; sau đó nó được chuyển thành tạp chí văn học và từ năm 1965, trở thành tạp chí dành cho phụ nữ. Tạp chí Cosmopolitan thường được gọi là "Cosmo", nội dung của nó tính đến năm 2011 bao gồm các bài viết thảo luận về các mối quan hệ, tình dục, sức khỏe, sự nghiệp, hoàn thiện bản thân, người nổi tiếng, thời trang, tử vi và sắc đẹp. Nó được xuất bản bởi Hearst Corporation có trụ sở tại Thành phố New York, Cosmopolitan có 64 ấn bản quốc tế, bao gồm Armenia, Úc, Croatia, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Mỹ Latinh, Malaysia, Trung Đông, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Romania, Nga, Serbia, Singapore, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh và được in bằng 35 ngôn ngữ khác nhau và phân phối ở hơn 110 quốc gia. Các tạp chí thời trang quốc tế được đặt tại Tháp Hearst, 300 West 57th Street hoặc 959 Eighth Avenue, gần Columbus Circle, Midtown Manhattan, khu phố Manhattan ở Thành phố New York và các tạp chí thị trường nằm ở 32 Avenue of the Americas, 32 Sixth Avenue, khu phố Tribeca của Manhattan ở Thành phố New York.

Trang web: cosmopolitan.com

