Với C More, bạn có thể phát trực tuyến vô số phim, loạt phim, chương trình giải trí dành cho trẻ em và thể thao trực tiếp! Dịch vụ phát trực tuyến C More cũng cung cấp nhiều kênh truyền hình và các chương trình TV4 thương mại miễn phí. Nếu bạn đã đăng ký, chỉ cần đăng nhập và bắt đầu xem. Nếu đăng ký lần đầu tiên, bạn có thể bắt đầu dùng thử miễn phí 2 tuần để khám phá nội dung tuyệt vời của chúng tôi.

Trang web: cmore.se

