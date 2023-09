Bitly là dịch vụ rút ngắn URL và nền tảng quản lý liên kết. Công ty Bitly, Inc., được thành lập vào năm 2008. Nó là công ty tư nhân và có trụ sở tại Thành phố New York. Bitly rút ngắn 600 triệu liên kết mỗi tháng để sử dụng trong mạng xã hội, SMS và email. Bitly kiếm tiền bằng cách tính phí truy cập vào dữ liệu tổng hợp được tạo ra do nhiều người sử dụng các URL rút gọn. Năm 2017, Spectrum Equity đã mua lại phần lớn cổ phần của Bitly với giá 64 triệu USD. Tính đến tháng 8 năm 2018, Bitly đã rút ngắn hơn 37,5 tỷ URL.

Trang web: bitly.com

