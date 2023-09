Baidu, Inc. (tiếng Trung: 百度; bính âm: Bǎidù, nghĩa là "trăm lần", viết tắt là BY-doo) là một công ty công nghệ đa quốc gia của Trung Quốc chuyên về các dịch vụ, sản phẩm liên quan đến Internet và trí tuệ nhân tạo (AI), có trụ sở chính tại Hải Điến, Bắc Kinh. Huyện. Đây là một trong những công ty AI và Internet lớn nhất thế giới. Công ty mẹ của tập đoàn được thành lập tại Quần đảo Cayman. Baidu được thành lập vào tháng 1 năm 2000 bởi Robin Li và Eric Xu. Công cụ tìm kiếm Baidu hiện là trang web lớn thứ ba trong bảng xếp hạng Alexa Internet. Baidu có nguồn gốc từ RankDex, một công cụ tìm kiếm trước đó được phát triển bởi Robin Li vào năm 1996, trước khi ông thành lập Baidu vào năm 2000. Baidu cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm công cụ tìm kiếm của Trung Quốc cũng như dịch vụ lập bản đồ có tên Baidu Maps. Baidu cung cấp khoảng 57 dịch vụ tìm kiếm và cộng đồng, chẳng hạn như Baidu Baike (bách khoa toàn thư trực tuyến), Baidu Wangpan (dịch vụ lưu trữ đám mây) và Baidu Tieba (diễn đàn thảo luận dựa trên từ khóa). Đơn vị kinh doanh toàn cầu Baidu (GBU) chịu trách nhiệm về Các sản phẩm và dịch vụ quốc tế của Baidu dành cho các thị trường bên ngoài Trung Quốc. Danh mục sản phẩm của Baidu GBU bao gồm các ứng dụng bàn phím Simeji và Facemoji Keyboard, nền tảng đề xuất nội dung popIn, mạng thực tế tăng cường OmniAR, máy chiếu thông minh Nhật Bản popIn Aladdin và nền tảng quảng cáo MediaGo, tập trung vào các nhà quảng cáo Trung Quốc muốn tiếp cận người dùng nước ngoài. Năm 2017, Baidu GBU đã ký kết hợp tác với Snap Inc. để đóng vai trò là đại lý quảng cáo chính thức của công ty cho Snapchat tại Trung Quốc Đại lục, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore. Mối quan hệ hợp tác đã được mở rộng vào năm 2019. Vào năm 2018, Baidu đã thoái vốn phần "Kinh doanh DU toàn cầu" trong hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, công ty đã phát triển một loạt ứng dụng tiện ích bao gồm ES File Explorer, DU Caller, Mobojoy, Photo Wonder và DU Recorder, v.v. doanh nghiệp hiện hoạt động độc lập với Baidu dưới tên DO Global.Baidu có công cụ tìm kiếm lớn thứ hai trên thế giới và chiếm 76,05% thị phần trên thị trường công cụ tìm kiếm của Trung Quốc. Vào tháng 12 năm 2007, Baidu trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên được đưa vào chỉ số NASDAQ-100. Tính đến tháng 5 năm 2018, vốn hóa thị trường của Baidu đã tăng lên 99 tỷ USD. Vào tháng 10 năm 2018, Baidu đã trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên tham gia Hiệp hội đạo đức máy tính có trụ sở tại Hoa Kỳ. Đối tác về AI.

Trang web: baidu.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 百度 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.