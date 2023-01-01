Zapper.io — це онлайн-гра зі зміями, у якій ви зростатимете, поглинаючи зірки. Спробуйте запобігти потраплянню світлових променів і не стати здобиччю! Переміщення - тире миші - клацання лівою кнопкою миші. Zapper.io був створений Ренсом Ронгеном. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: zapper.io

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