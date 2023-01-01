Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TriviaSwipe» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Trivia Swipe — класична гра з сучасним відтінком. Гортайте відповіді, щоб визначити, які з них правдиві, а які ні. Щоденний ігровий режим містить нові запитання о 12:00 щодня. Зареєструйтеся, щоб збирати бали та змагатися в таблиці лідерів.

Вебсайт: triviaswipe.com

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