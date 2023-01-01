Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Diplicity» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Цифрова версія класичної гри в дипломатію. Diplicity засновано на добре відомій настільній грі, створеній Калхамером, також заснованій на дипломатії, яку мені заборонено прямо називати в магазині Play. * Якщо ніхто не виконує вчасно або не знає правил, переконайтеся, що ви все одно виконуєте свої замовлення кожного ходу.

Вебсайт: diplicity.com

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