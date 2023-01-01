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Diplicity

Diplicity

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Вебсайт: diplicity.com

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Цифрова версія класичної гри в дипломатію. Diplicity засновано на добре відомій настільній грі, створеній Калхамером, також заснованій на дипломатії, яку мені заборонено прямо називати в магазині Play. * Якщо ніхто не виконує вчасно або не знає правил, переконайтеся, що ви все одно виконуєте свої замовлення кожного ходу.

Вебсайт: diplicity.com

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