Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Treasure Chess» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Кожна гра в шахи унікальна в своєму роді. Зробіть свій предмет колекціонування.

Вебсайт: treasure.chess.com

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