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ChatPlaysChess

ChatPlaysChess

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Вебсайт: chatplayschess.com

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Chat Plays Chess — це спільнота гра під керівництвом стримерів, у якій стримери змагаються один на один зі своїми глядачами у справжній грі в шахи!

Вебсайт: chatplayschess.com

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