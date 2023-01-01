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Chess Advisor

Chess Advisor

chess-advisor.com

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Chess Advisor - Ваш особистий тренер з шахів | Шаховий помічник. Онлайн-калькулятор шахів. Встановіть будь-яку позицію на дошці, перетягуючи фігури, і натисніть кнопку «Отримати наступний хід», щоб побачити наступний хід, запропонований шаховою системою Stockfish.

Вебсайт: chess-advisor.com

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