Перестрибуйте з плитки на плитку й уникайте падіння насмерть, постійно натикаючись на інших гравців у TileFall.io. У цьому платформері, натхненному іншою популярною груповою грою, плитки зникають під ногами, щойно ви на них наступаєте. Шанувальники Among Us грають онлайн разом, щоб відчути свою улюблену гру по-новому. Бігайте і стрибайте якнайшвидше, щоб залишатися на рівні якомога довше, перш ніж впасти на нижній поверх. Чи станете ви одним із небагатьох гравців, яким вдасться зберегти спокій і залишатися на вершині до кінця раунду?

Вебсайт: tilefall.io

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