Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Stake» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Stake забезпечує неперевершений досвід онлайн-казино та ставок на спорт. Доступно в BTC, ETH тощо. Офіційний партнер UFC. Головний спонсор Watford F.C.

Вебсайт: stake.com

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