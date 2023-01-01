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D&D Beyond

D&D Beyond

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Вебсайт: dndbeyond.com

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D&D Beyond (DDB) — це офіційний набір цифрових інструментів і ігровий компаньйон п’ятого видання Dungeons & Dragons. DDB містить онлайн-версії офіційних книг п’ятого видання Dungeons & Dragons, включаючи збірники правил, пригоди та інші додатки; він також надає такі цифрові інструменти, як конструктор персонажів і цифровий аркуш персонажів, списки монстрів і заклинань, які можна сортувати та фільтрувати, конструктор зустрічей та інтерактивне накладне розширення Twitch. Окрім офіційного вмісту D&D, він також надає можливість створювати та додавати власний вміст домашнього виробництва. D&D Beyond також регулярно публікує оригінальні відео, потоки та статті, включаючи інтерв’ю з персоналом Dungeons & Dragons, попередній перегляд вмісту та прив’язки, а також щотижневі оновлення розробки. Раніше D&D Beyond управлявся Curse LLC, дочірньою компанією Twitch. Однак 12 грудня 2018 року Fandom, Inc. оголосила, що придбала всі медіа-активи Curse, включаючи D&D Beyond.

Вебсайт: dndbeyond.com

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