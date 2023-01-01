Space Breaker FRVR

Стрибайте в космічний корабель і починайте стріляти по стінах блоку! Ти єдина надія галактики, командире!

Вебсайт: spacebreaker.frvr.com

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