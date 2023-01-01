Supergun — це космічна гра, у якій ви летите на космічному кораблі через космос, ухиляючись від усіх метеоритів та інших об’єктів на своєму шляху. Що б ви не робили, уникайте червоних квадратів! Керуйте своїм космічним кораблем і прагніть безпечно вести свій корабель у космосі. Ваш корабель рухається і стріляє автоматично, ви просто контролюєте свої рухи вліво і вправо. Це може здатися легким, але ваш корабель швидко прискориться! Спробуйте побити свій рекорд раунд за раундом. Стрілки вліво/вправо - steerSupergun був створений Ароном Соммером. Він також створив подібні Eagle Ride і Angry Zombie.

Вебсайт: poki.com

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