Rustyard — це гра-головоломка, розроблена Nitrome. Керуйте нестримним роботом у Rustyard! Спочатку ви повинні натиснути червону кнопку, щоб звільнити машину. Потім перемістіть різні об'єкти зі шляху робота. Ви можете піднімати й опускати платформи, тягнути за важелі та складати ящики. Не дайте роботу застрягти! Елементи керування пояснюються в грі. Ця гра була створена компанією Nitrome як флеш-гра, а пізніше емульована в HTML5 компанією AwayFL для Poki. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject Blue

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