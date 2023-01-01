Катайтеся на колесах і підстрибуйте через перешкоди в Roger Dead: Zombie Biker! Божевільний нежить хоче виконувати трюки, перш ніж потрапити в пекло. Ви повинні уникати наїздів на лежачі поліцейські та бар'єри на кам'янистій дорозі. Проїжджайте тунелями, щоб відновити швидкість!

Вебсайт: poki.com

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