Marble Run — це гра-симулятор, у якій ви можете побудувати власну 3D-мармурову трасу. Побудуйте доріжку, використовуючи вирізані дерев'яні блоки або рейки. Існують навіть спеціальні предмети, якими можна користуватися, як-от ліфт, вентилятор, гармата тощо! Виберіть мармур і починайте створювати свою доріжку. Ви навіть можете розмістити кілька ламп на доріжці або змінити денний або нічний фон. Створюйте свій трек, тестуйте його і не забудьте зберегти! Чи можете ви створити чудову трасу Marble Run? Елементи керування: Створення – клацання лівою кнопкою миші Огляд – клацання правою кнопкою миші (утримуйте) Масштабування – прокручування Переміщення – клавіші зі стрілками Про творця: Marble Run створено Patyuk Games. Це його перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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