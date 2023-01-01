Jungle Friends — це захоплююча неактивна гра, де ви потрапляєте в лапи милого лиса! Ваше завдання — досліджувати різні території та задовольняти потреби ваших друзів-тварин. Почніть із годування єнотів соковитими ягодами, потім ви перейдете до розведення вогнища для затишного сну, садіння моркви, догляду за вівцями та курчатами, стрижки вовни, збору яєць, пропонування освіжаючого душу ведмедям, риболовлі та іншого, ніж ви могли собі уявити! Звучить багато? Не турбуйтесь! Щоб полегшити вантаж, вам допоможуть надійні тхори та собаки. Використовуйте зароблені монети, щоб покращити свої навички управління, відкрити нові робочі зони та підвищити ефективність свого персоналу. Не забудьте перевірити свій інвентар, щоб одягнути свою лисицю! Скільки друзів у джунглях ви можете знайти?

Вебсайт: poki.com

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