Вбийте злочинців у Hammer 2: Reloaded! Ваш безжальний охоронець служить унікальному правосуддю. Замість того, щоб заарештовувати злодіїв, ви просто позбавляєте їх життя. Витратьте свої гроші на реактивний рюкзак, необмежену кількість гранат і режим Бога. Генератор транспортних засобів дозволяє автомобілям з'являтися будь-де!

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